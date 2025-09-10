أكد الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة عن تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع قطر ووقوفها معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هجوم إسرائيل في الدوحة يوم أمس الثلاثاء.



بعث الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة رسالة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بعد الهجوم الإسرائيلي أمس على مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.

الكويت: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقف مع أي إجراء قطري ضد هجوم إسرائيل

وجاء في بيان البعثة الكويتية: "بالإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، تدين دول مجلس التعاون بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان هذه العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة".



وأشارت البعثة إلى أن هذا الهجوم "يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والاعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في دولة قطر".

وأعربت في البيان باسم دول مجلس التعاون عن "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر الذي يحتم على المجتمع الدولي النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعها عن ممارساتها التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".

ويوم أمس، شنت طائرات إسرائيلية ضربات في العاصمة القطرية الدوحة ضد مقرات لقادة في حركة "حماس" وقوبل هذا الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأنها "لن تتكرر".

من جهتها، قالت علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، إن قطر تدين اعتداء إسرائيل الإجرامي الجبان وأن الدوحة لن تتساهل مع سلوك تل أبيب العدواني.