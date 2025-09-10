رئيس محكمة النقض يترأس الجمعية العامة للمحكمة ويثني على جهود القضاة

عقدت محكمة النقض جمعيتها العامة برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.



جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، و المستشار عبد الحميد نيازى عبد الحكيم نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، و المستشار جمال جودة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني المساعد، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الفنى لرئيس محكمة النقض ، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، ونواب وقضاة محكمة النقض.



استهل المستشار عاصم الغايش أعمال الجمعية بكلمة ترحيبية، شكر فيها قضاة المحكمة على جهودهم الملموسة خلال العام القضائي المنصرم، مشيدًا بالتطورات الملحوظة في عمل المحكمة، وكذا أشار إلى زيادة معدلات الفصل في الطعون وتقليص مدة نظرها، مما خفّف الأعباء عن المتقاضين وساهم في تحقيق العدالة الناجزة .



كما ثمن رئيس محكمة النقض جهود تطوير أساليب العمل عبر استخدام أحدث التقنيات، مما يُيسّر حفظ الوثائق ويبسّط الإجراءات القضائية والإدارية.



وأثنى رئيس محكمة النقض على بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الاتصالات، والذي أطلق خدمة الاستعلام عن الطعون عبر منصة "مصر الرقمية"، بالإضافة إلى تطوير المنصة التعليمية للتدريب عن بُعد لأعضاء الهيئات القضائية وتحديث المكتبة الإلكترونية.



وفي ختام كلمته، أكد رئيس محكمة النقض عزمه على الاستمرار في تعزيز سرعة الفصل في الطعون، وحثّ القضاة على مواصلة أداء رسالتهم في خدمة العدالة بإخلاص ، مؤكدًا على أن محكمة النقض هي حصن للعدالة ومصدر للمبادئ القانونية.



وفي نهاية أعمال الجمعية العامة وجه رئيس محكمة النقض الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- على دعمه المستمر لاستقلال القضاء.