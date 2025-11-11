السعودية تؤكد دعمها لجهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء ان" المجلس استعرض تطورات الأحداث الراهنة ومستجداتها الإقليمية والدولية،مؤكدًا "مواقف المملكة الدائمة والداعمة للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار مجلس الوزراء- وفقا لوزير الاعلام بالنيابة، "إلى ما تمثل دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة ويشارك فيها (3000) من الرياضيين يمثلون (57) دولة من التأكيد على أن الرياضة تسهم في تعزيز قِيمَ الأخوة الإسلامية والتواصل والالتقاء على السلام والمحبة وروح التنافس الشريف".