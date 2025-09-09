هل تستمر الدوحة في الوساطة بعد الهجوم الإسرائيلي؟ وزير الخارجية القطري يوضح

أجاب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن استمرار الدوحة في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك عقب الاستهداف الإسرائيلي الغادر.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن «الدبلوماسية القطرية بنيت على أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق إلا بحلول دبلوماسية وعمل مكثف وليس الحروب والصراعات».

وأضاف: «الوساطة الدبلوماسية القطرية جزء من تلك الهوية، وستستمر ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كل القضايا المختلفة، وصولًا إلى استقرار المنطقة وشعوبها».

وبسؤاله عن موقف المفاوضات الآن، نوه أنه «لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي».

وأكمل: «إن الدوحة لم تدخر وسعًا لإنجاح المفاوضات، لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم».