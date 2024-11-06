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الجمهورية تايلور غرين تفوز مجددا بعضوية مجلس النواب الأمريكي

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:04 ص

أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين تمكنت من الاحتفاظ بمقعدها في المجلس في الانتخابات العامة بالولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن تايلور غرين التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وتمثل ولاية جورجيا في مجلس النواب، تمكنت من الحصول على أكثر من 65٪ من الأصوات في الدائرة الرابعة عشرة في الولاية.

ويشار إلى أن تايلور غرين، كانت قد فازت بولايتها الأولى في مجلس النواب الأمريكي، بعد الانتخابات العامة في نوفمبر 2020.

ومن المعروف أن هذه النائبة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعارض بشدة تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.

وفي مايو الماضي صرحت تايلور غرين بأن تخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا سيؤدي إلى إبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، مما سيتسبب في ترمل النساء وتيتم الأطفال.

وفقا لها، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يريدون أن تنفق أموالهم "لتمويل جرائم القتل في بلدان أجنبية".

وتؤكد تايلور غرين على ضرورة توجيه الأموال الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، إلى حل المشاكل داخل الولايات المتحدة.


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