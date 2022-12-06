الشرطة البريطانية تحقق في سرقة منزل رحيم ستيرلنج خلال تواجده مع منتخب إنجلترا بقطر

ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الشرطة تحقق في سرقة ساعات ومجوهرات من منزل اللاعب رحيم ستيرلنج خلال تواجده مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضحت الصحيفة أن المحققين البريطانيين يسعون حاليا للحصول على المعلومات، وذلك بعد مهاجمة منزل اللاعب رحيم ستيرلنج عن طريق لصوص.

وكان ستيرلينج قد غادر قطر قبل آخر مباراة لإنجلترا أمام السنغال، مساء أمس الأحد، بعد سماعه عن السرقة وبسبب خوفه على سلامة عائلته.

وقالت شرطة "ساري"، حيث مقر سكن ستيرلنج، إن اللصوص هاجموا المنزل عندما لم يكن أحد هناك، وإنه تم اكتشاف سرقة الأشياء الفاخرة عندما عاد أحد الأشخاص إلى المنزل.

وذكرت الشرطة، في بيان: "نحقق حاليًا في تقرير عن عملية السطو".

وأضافت الشرطة: "لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، حيث تم اكتشاف العناصر المسروقة عندما عاد أحد الأشخاص إلى المنزل".