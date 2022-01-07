العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في المنوفية

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عثر أهالي قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية علي جثة ربة منزل مخنوقة داخل منزلها ويجلس بجوارها زوجها.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتلقيهم بلاغا بالعثور علي جثة " ز.ا.م " ربة منزل مشنوقة داخل منزلها بقرية كفر هلال التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين أنه أثناء قدوم أبناء السيدة للمنزل في أجازتهم الأسبوعية وجدوا جثة والدتهم مقتولة مشنوقة داخل حجرة نومها وبجوارها زوجها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وبيان المتسبب في وفاتها.

فيما أكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلي قيام زوجها بقتلها حيث تبين آثار خنق علي رقبتها، فيما يتم استكمال التحقيقات في الواقعة.