ضبط مخالفات في حملات على الأسواق بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات التموينية التي شهدتها مدن وقرى المحافظة، اليوم السبت، على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، والمنافذ التموينية، للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، ووضع الأسعار في أماكن معلنة.

وقال نور الدين إنه لن يسمح بالتهاون مع أي تجاوزات في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لاستغلال المواطن، والعمل جاهداً لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأشرف محمد حامد، رئيس مركز مدينة سيدي غازي، على حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر نقص وزن للمخالفين من أصحاب المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة المحال التموينية بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

ومن جهته، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والجزارة، ومعامل الألبان، للحد من الغش التجاري، وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر للمخالفين، وإعدام ١٥ كجم أغذية متنوعة للتغير في الخواص الطبيعية، وانتهاء صلاحيتها.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات التموينية على المحال والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق والمحال الجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار شن الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع، وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر مختلفة، من بينهم عدد محضر عدم إعلان أسعار، ومحضري نظافة، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية.

وتفقد وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر، لعدم الإعلان عن الأسعار في 3 محال تجارية.