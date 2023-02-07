الدفاع المدني السوري: المنظمات الدولية لم تقدم أي مساعدات لنا خلال كارثة الزلزال

أفاد مسؤول بارز بالدفاع المدني السوري، بأن المنظمات الدولية لم تقدم لسوريا أية مساعدة بفريق عمل أو دعم غذائي أو مساعدات إنسانية خلال كارثة الزلزال.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل بثته عبر قناتها على "تليجرام"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في وقت نقلت فيه شبكة تلفزيون الشرق السعودية، عن مصادر سورية قولها إن الأوضاع الطبيعة في المستشفيات شمالي سوريا باتت كارثية.

وقالت المصادر إن المستشفيات عاجزة عن الصمود أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى الذين يتوافدون إليها من جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3432 شخصا، فضلا عن إصابة 21 ألفا و103 جرحى.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل تلك الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.