ينطلق دور الـ ١٦ لمسابقة "أولمبياد مدارس مصر"، غدا الأربعاء، بعد عدة أسابيع من التحضيرات، بأربعة مباريات بين 16 مدرسة في محافظة السويس.

ويشهد منتصف اليوم، نقاش حر بين الطلاب المشاركين في المسابقة مع محافظ مدينة السويس بعنوان "اسأل المحافظ"، يتمكنون من خلالها من محاورته بشكل مباشر.

يقدم الفنان محمود الليثي فعاليات مسابقات أولمبياد مصر يوم الأربعاء، فيما يتولى المهمة مذيع الشارع أحمد رأفت يوم الخميس في اليوم الثاني.

وتضم المسابقات أيضا ألعاب "التلي ماتش"، وهي لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت فعاليات أولمبياد مدارس مصر حضور قوي من الطلاب بجانب الحرص على إبراز مواهبهم المختلفة بعيداً عن فروع المسابقة الثلاث، وقدمت الإعلامية ياسمين نور الدين جزء من الندوات التي حضرها الطلاب والمشاهير.

كما شهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضور قوي من الشخصيات العامة من بينهم الاعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب والإعلامي عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان، وسارة عزيز من مؤسسة «safe kids egypt»، والدكتور محمد العقبي والاعلامي احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.