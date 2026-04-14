الحكم بحبس زعيم المعارضة التركية بعد إدانته بإهانة أردوغان

قضت محكمة تركية بحبس زعيم المعارضة التركية السابق كمال كليجدار أوغلو بالسجن لأقل من عام لإهانته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن الحكم الذي صدر في مدينة مرسين بجنوب تركيا لا يعد نهائيا، مما يعني أن كليجدار أوغلو لا يتعين أن يذهب إلى السجن في الوقت الحالي.

وتعود التهم الموجهة إلى كليجدار أوغلو إلى تصريحات أدلى بها خلال عام 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.

وقاد كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري المعارض لأكثر من عقد، وخسر أمام أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2023.