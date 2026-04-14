رئيس الإمارات ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لرئيس المجلس الأوروبي الذي يزور الدولة في إطار جولة بالمنطقة.

كما بحث الجانبان "الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكد كوستا تضامن المجلس الأوروبي مع دولة الإمارات ودول المنطقة تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مؤكدين حرصهما المتبادل على دعم مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الشراكة الإستراتيجية بجانب تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.