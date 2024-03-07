اليونان تحدد السعر النهائي لبيع حصتها في بنك بريوس

أعلن صندوق الاستقرار المالي اليوناني ــ وهو أداة لإعادة رسملة البنوك تم إنشاؤها في بداية برامج إنقاذ اليونان- اليوم الخميس السعر النهائي لبيع حصة الحكومة اليونانية في بنك بريوس وبلغ 4 يورو للسهم.

كان الصندوق قد أعلن أمس أن العروض "التي تقل عن 4 يورو للسهم المطروح لن تؤخذ على الأرجح في الاعتبار عند تخصيص الأسهم المطروحة".

وفي بداية عملية بيع حصة الحكومة التي يمثلها الصندوق والبالغة 27% من إجمالي أسهم البنك تم تحديد النطاق الأولي للسعر بين 7ر3 يورو و4 يورو للسهم يوم الاثنين الماضي ثم تم تقليص النطاق إلى 9ر3 يورو و4 يورو للسهم أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في ضوء تحديد السعر النهائي للسهم عند مستوى 4 يورو للسهم ستصل القيمة الإجمالية لحصة الحكومة إلى 3ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار).

من ناحيته، قال إلياس زيروكياس الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار المالي في بيان إن حجم اكتتاب المؤسسات الدولية في طرح أسهم بريوس بلغ حوالي 9 أمثال حجم الطرح، في حين بلغ حجم اكتتاب المستثمرين المحليين حوالي 4 أمثال حجم الطرح.

يذكر أن حكومة اليونان تقوم بتسريع سحب استثماراتها من القطاع المصرفي حيث تعهدت بالخروج الكامل منه بنهاية عام 2025.

يأتي ذلك في حين حقق بنك بيريوس نتائج مالية فاقت التوقعات خلال العام الماضي حيث سجل ربحا صافيا بلغ نحو 800 مليون يورو. وقال البنك إنه من المتوقع أن تنمو الأرباح السنوية إلى نحو مليار يورو بحلول عام 2026.