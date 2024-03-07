أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ نوفمبر الماضي.



وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات في البحر الأحمر، تقول إنها تأتي تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.



وصرح عبدالملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للحوثيين: «منذ بدء طوفان الأقصى، استهدفنا 61 سفينة في عمليات معقدة ومحيّرة للأعداء، لأن هذه السفن تتحرك في أوساط البحر وبعيدة عن السواحل اليمنية».



وأضاف: «نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة»، كما نقلت وكالة الأناضول.



وتابع: «تم استخدام أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة، تفاجأ بها الأمريكي والبريطاني».



واعتبر الحوثي، أن اكتشاف السفن وإصابتها بدقة وبصواريخ باليستية للمرة الأولى إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة، وفق تعبيره.



وكشف أن جماعته أطلقت 403 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة