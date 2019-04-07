القوى المعارضة السودانية تطالب الجيش بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية

دعا تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) والقوى المعارضة المتحالفة معه، الجيش السوداني، مساء السبت، إلى دعم عملية انتقال السلطة من النظام الحاكم برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير, وتسليمها مباشرة الي حكومة انتقالية مدنية.

وطالب التجمع وقوى إعلان الحرية والتغيير في بيان اليوم، الجيش السوداني بالانحياز لإرادة الشعب السوداني, ودعم عملية انتقال السلطة من النظام الحالي، لتسلم مباشرة الي حكومة انتقالية مدنية مكونة من مدنيين, وفق ما نص عليه إعلان الحرية والتغيير.

كما حدد البيان مهام الحكومة الانتقالية في وقف النزيف وتضميد الجراح وتهيئة البلاد لمرحلة ديمقراطية متكاملة.

إلى ذلك، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، تمسك الحكومة بالحوار كأساس لحل أزمات البلاد، مشيدا بالمهنية التي تعاملت بها القوات النظامية مع التظاهرات التي اندلعت في الخرطوم اليوم.

وطالب إسماعيل في تصريح صحفي اليوم القوى السياسية للحفاظ على دماء الشعب السوداني والتقليل من حدة الاستقطاب.