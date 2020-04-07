إيطاليا تسجل 604 وفيات جديدة بكورونا وأدنى زيادة للحالات الجديدة منذ 13 مارس

سجلت إيطاليا 604 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 17127 اليوم الثلاثاء، إلا أن البلاد سجلت كذلك أدنى زيادة في الإصابات الجديدة منذ حوالي شهر.

وقدمت النشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية مزيدا من الأدلة على إعلان السلطات الصحية الإيطالية تسطيح منحنى العدوى منذ أيام.

وتم تسجيل حوالي 3039 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أدنى زيادة يومية منذ 13 مارس، وبحساب النسبة المئوية، تبينأن الزيادة بلغت 3ر2%، وهي الأدنى منذ بداية الوباء.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 135 ألفا و586 حالة إصابة، ليتأكد موقع إيطاليا في المركز الثالث بين الدول الأكثر تسجيلا لإصابات بكورونا المستجد في العالم، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.