النمسا تسجل 21 ألفا و76 إصابة جديدة بكورونا و36 وفاة

سجلت النمسا، 21 ألفا و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 36 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و933 ألفا و682 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و97 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 18 مليونا و175 ألفا و539 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.