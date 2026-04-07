اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في عدد من أحيائها، ضمن عمليات عسكرية متصاعدة بالمنطقة منذ يناير 2025.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها الرئيسية، قبل أن تنتشر في عدة أحياء، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت قد نفذت عمليات اعتقال.

وأضافت المصادر أن تحركات القوات ترافقت مع حالة من التوتر بين السكان.

وفي 21 يناير 2025، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية طالت مخيم محافظة جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم.

ومنذ ذلك الحين، تشهد مناطق في محافظة طوباس، بينها مخيم الفارعة وبلدة طمون ومدينة طوباس، اقتحامات مكثفة ومتكررة من القوات الإسرائيلية.

كما تمتد الاقتحامات اليومية لتطال بلدات وأنحاء مختلفة من الضفة، في سياق تصعيد مستمر ومتصاعد منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين.

وكثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها في الضفة الغربية منذ ذلك الوقت، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر الفلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد أكثر من 1147 فلسطينيا، وإصابة آلاف، إضافة إلى اعتقال آلاف آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.