السوادن يؤكد أهمية دور الإيقاد في عمليات السلام والتنمية

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، على أهمية أن تلعب منظمة الإيقاد دورا أكبر في عمليات السلام والتنمية ببرامج التعاون والشراكات، التي تدفع بالتنمية والنماء في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للوزيرة مع المدير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد" ورقنا جبيهو، حيث طرحت ملامح خطة السودان لرئاسة منظمة الإيقاد والتي تستند على تفعيل دور المنظمة في المشاريع التنموية والنهضة الاقتصادية، والتدخل الإيجابي لمعالجة النزاعات ودعم جهود السلام والمصالحات الداخلية وبين الدول.

وتناولت الوزيرة أهمية ان تكون الإدارة التنفيذية للايقاد على إستعداد وجاهزية في هذه المرحلة، مؤكدة علي دعمها وتقويتها.