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السجن المشدد 3 سنوات لعامل نظافة في فندق بشرم الشيخ لهتك عرض سائحة

رضا الحصري:
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 11:34 ص

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء في القضية رقم 525 لسنة 2019 جنايات أول شرم الشيخ والمقيدة برقم 10 لسنة 2019 كلي جنوب سيناء، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل نظافة في أحد فنادق شرم الشيخ؛ لهتك عرض سائحة بيلاروسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق، وحضور محمد خليفة وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

وتعود وقائع القضية ليوم 24 يناير 2019 عندما حررت المجني عليها ناتاليا تيسوفا بيلاروسية الجنسية محضرا تتهم فيه "محمد م." 25 عاما، عامل نظافة بأحد فنادق شرم الشيخ في منطقة الهضبة بهتك عرضها بالقوة.

وقالت المجني عليها في أقوال النيابة إن المتهم دخل غرفتها وحسر عنها غطاء سريرها محاولا هتك عرضها.


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