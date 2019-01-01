علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الجنوب إفريقي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: "باقي المنتخب فين؟ فين المهاجم بتاعي؟ فين اللي بيباصي عشان صلاح يجيب جول؟".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "تريزيجيه بيضيع إمبارح، قسما بالله أنا لو مكان تريزيجيه لأجيب جونين، أنا بقول عن نفسي لأني كنت بلعب كورة، اللي ضيعه تريزيجيه أنا مضيعوش".

وتابع: "اللي عمل تريزيجيه إمبارح إنه ضيع المنتخب، صلاح يا جماعة متقارنوهوش مع ليفربول، مين بيديله الكورة عشان يجيب الجون؟ وكام كورة راحت له؟ والكل يتحمل النتيجة".

وخرج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1.