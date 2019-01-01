عمرو أديب: خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية مصيبة وكارثة

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد لخروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «اللي حصل مصيبة وكارثة، ومفيش لحد دلوقتي حد طلع قالنا هنتصرف إزاي وهنقعد كدة لحد إمتى من غير اتحاد».

وأضاف «أنا حاسس كدة إننا بقينا متسابين، ومحدش بيقولنا إحنا فين دلوقتي»، مشيرًا إلى الشائعات المنتشرة منذ الأمس حول المنتخب دون رد من أي مسؤول.

وودع المنتخب المصري، بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء أمس السبت، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.