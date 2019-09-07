فينجر: النني يملك طاقة كبيرة ويساهم في حماية فريقه

أشاد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، بمستوى محمد النني، لاعب الفريق المعار إلى بشكتاش التركي، حيث يرى أنه يتسم بالنشاط الزائد في الملعب، مؤكدًا على أهميته للفريق.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة «bein sports»: «النني لاعب قوي ونشيط للغاية، كما أنه يتمتع بأسلوب عصري في اللعب، دائمًا ما يبذل قصارى جهده من أجل فريقه، هو مفيد جدًا من الناحية التكتيكية، كما أنه نشيط للغاية في الملعب وأكثر ما يذهلني هو ما يفعله من أجل حماية فريقه».

وأضاف المدرب الفرنسي: «مساهمات النني مع الفريق رائعة، الأمر لا يتعلق بصناعة الأهداف حيث أن النني ليس من النوع الذي تكون لديه اللمسة النهائية قبل تسجيل الهدف، ولكن الأمر يتعلق بدوره في صناعة الهجمة ونقل الكرة إلى الأمام».

وأتم المدرب السابق لأرسنال: «أسلوب النني في اللعب يساهم حقًا في حماية فريقه».