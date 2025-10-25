 تصادم مروع بين 5 سيارات وإصابة 6 أشخاص على الطريق الإقليمي بالشرقية - بوابة الشروق
السبت 25 أكتوبر 2025 11:03 ص القاهرة
تصادم مروع بين 5 سيارات وإصابة 6 أشخاص على الطريق الإقليمي بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:58 ص | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:58 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الإقليمي اتجاه مدينة العاشر من رمضان في نطاق محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

ونُقل المصابون إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

ورفعت آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

