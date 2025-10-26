ترامب: لن ألتقي بوتين ما لم أتأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا إذا تأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما الذي يجب أن تفعله روسيا ليُعاد جدولة لقائه المخطط مع بوتين، قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" اليوم السبت: "يجب أن أعرف أننا سنتوصل إلى اتفاق. لن أضيع وقتي".

وكان ترامب قد ألغى قبل أيام اجتماعا كان مقررا مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست، والذي سبق أن وعد بعقده قريبا، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

كما فرضت إدارته عقوبات جديدة على روسيا، وذلك للمرة الأولى في فترة ولاية ترامب الثانية، مشيرة بشكل صريح إلى رفض بوتين إنهاء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا كمبرر لهذه العقوبات.

وأعرب ترامب مجددا عن خيبة أمله، مشيرا إلى أنه كان يؤمن بإمكانية تحقيق السلام في المنطقة في وقت مبكر، حتى قبل ما تحقق في الشرق الأوسط.