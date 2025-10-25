قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن «مصر دولة سلام، إنما هي تلجأ إلى الحرب حين لا يكون هناك مفر»، مستشهدا بتاريخ الأسرة الـ 18، حين واجهت مصر 330 زعيمًا وقبيلة، وخاضت 17 معركة «لم تنهزم في واحدة منها».

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة عُرضت باحتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت.

من جانبه، شدد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الاسبق، أن مصر «علمت السلام للعالم كله منذ 3000 سنة»، مشيرا إلى أن أول معاهدة سلام في التاريخ أبرمها الملك رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين.

وأكد جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب أن «مصر منذ أيام قدماء المصريين وحتى اليوم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي متفرغة للسلام».

وشدد الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، أن مبدأ السلام لا يتعارض مع القوة، مؤكدا أن «مصر تستعيد حقها بالقوة، وتحافظ عليها بالسلام»، معربًا عن فخره بوجود «رئيس قوي يقود العالم للسلام».

ورأى السيناريست عبد الرحيم كمال، أن السلام يعني التنمية وحقن الدماء والمستقبل للأجيال القادمة.

وأكد الفنان محمد حماقي أن «اختيار السلام هو اختيار يجب أن يكون خلفه قوة كبيرة جدًا، وهو اختيار يمهد الطريق للبناء».

من جانبه، أضاف العالم الدكتور سامح سعد، أن «مصر تستمر في البناء؛ تبني قوتها وبلدها».

وشهد الرئيس الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»، والتي تحمل رسالة قوية للعالم حول الدور المحوري لمصر في دعم السلام، وجهود الدولة نحو تحقيق الاستقرار، وقدَّم الحفل تحت إدارة النجمة إسعاد يونس، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم المصريين والعرب، ومن إخراج ميدو شعبان.