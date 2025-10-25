شيخ الأزهر: نقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيته

عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن دعمه للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وقال خلال كلمة مسجلة عُرضت باحتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه «لا يسعه إلا أن يشد على يدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأعرب عن تقدير الأزهر لـ «الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين، وحماية قضيته وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية والذوبان، وطرد أهل غزة وتهجيرهم خارج حدود وطنهم».

وأكد شيخ الأزهر أن «السلام الدائم لا يتحقق إلا عبر وحدة وطنية، واستثمار راشد، وتعليم متميز وتوفير للخدمات الصحية اللازمة وتنمية اقتصادية مستدامة، وقوة رشيدة تبني وتُعمر، وتتصدى لأية محاولة للمساس بالأوطان وحقوق الشعوب ومقدراتها».

وشهد الرئيس الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»، والتي تحمل رسالة قوية للعالم حول الدور المحوري لمصر في دعم السلام، وجهود الدولة نحو تحقيق الاستقرار، وقدَّم الحفل تحت إدارة النجمة إسعاد يونس، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم المصريين والعرب، ومن إخراج ميدو شعبان.