قطاع السياحة التركي يستهدف إيرادات بـ63 مليار دولار لعام 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بحسب رئيسة جمعية مستثمري السياحة في تركيا أويا نارين التي قالت إن القطاع نما بنسبة 90 بالمئة خلال آخر 10 سنوات

قالت رئيسة جمعية مستثمري السياحة في تركيا أويا نارين، إن قطاع السياحة يواصل استهداف إيرادات بقيمة 63 مليار دولار لعام 2025، رغم تباطؤه في النصف الأول من العام الجاري.

وفي حديث للأناضول، السبت، أشارت نارين إلى أن القطاع استعاد زخمه اعتبارا من يونيو الماضي، وشهد "تعافيا قويا في آخر ربعين" من العام.

وذكرت أن إيرادات 2024 بلغت 61 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق تركيا هذا العام أداء مماثلا.

وأضافت: "في حين نمت السياحة العالمية 40 بالمئة خلال آخر 10 سنوات، نما قطاعنا 90 بالمئة".

وأوضحت أن إسطنبول أصبحت مدينة عالمية بكل معنى الكلمة، فيما تحولت أنطاليا إلى "نجم متألق في حوض البحر المتوسط" بفضل الاستثمارات الضخمة والتخطيط الجيد.

ولفتت نارين إلى أهمية منطقة "كبادوكيا" التابعة لولاية نوشهر وسط البلاد، في السياحة التركية.