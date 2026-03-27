وزير الخارجية الألماني: لا يوجد خلاف في مجموعة السبع بشأن إيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يرى نهجا مشتركا بين دول مجموعة السبع التي تضم كبرى اقتصادات العالم، بشأن الحرب في إيران.

وأوضح فاديفول، بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب باريس اليوم الجمعة: "لقد كان نقاشا جادا حقا ومفيدا".

وأضاف: "لم يكن هناك، ولا يوجد، أي طلب من الولايات المتحدة، موجه إلينا على وجه الخصوص، لتقديم مساهمة عسكرية قبل انتهاء الأعمال القتالية".

وردا على سؤال بشأن طبيعة الأجواء خلال المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال فاديفول: "كانت جيدة، وودية، وبناءة، لكنها بالطبع أيضا تنسجم مع خطورة الوضع ككل".

وحذر فاديفول من أن الوضع الأمني صعب بما فيه الكفاية، مشددا على ضرورة منع أي تصعيد، مضيفا: "نحن بالفعل نشعر بتأثيرات اقتصادية كبيرة في كل مكان، وخصوصا في أوروبا".

واختتم فاديفول تصريحه قائلا لهذا السبب ناقش الوزراء "هذه المسائل بإسهاب فيما بينهم، ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق".