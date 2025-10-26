وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة جديدة إلى حركة حماس الفلسطينية بشأن إعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لدينا سلام راسخ في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يكون دائما".

وأضاف ترامب: "سيتعين على حماس البدء بسرعة بإعادة جثامين الرهائن، بمن فيهم أمريكيان اثنان، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات".

وتابع: "بعض الجثث يصعب الوصول إليها، لكن يمكنهم إعادة البعض الآخر الآن، ولسبب ما لا يفعلون ذلك".

ومضى قائلا: "ربما للأمر علاقة بعملية نزع سلاحهم، ولكن عندما قلت إن كلا الطرفين سيعاملان بإنصاف، فإن ذلك ينطبق فقط إذا التزموا بتعهداتهم".

واستطرد قائلا: "لنرى ما سيفعلونه خلال الـ 48 ساعة القادمة، أتابع الأمر عن كثب".