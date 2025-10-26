 ترامب يوجه رسالة جديدة إلى حماس: ابدأوا بسرعة في إعادة جثامين الرهائن.. وإلا - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 2:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

ترامب يوجه رسالة جديدة إلى حماس: ابدأوا بسرعة في إعادة جثامين الرهائن.. وإلا

محمد هشام
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 11:56 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة جديدة إلى حركة حماس الفلسطينية بشأن إعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لدينا سلام راسخ في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يكون دائما".

وأضاف ترامب: "سيتعين على حماس البدء بسرعة بإعادة جثامين الرهائن، بمن فيهم أمريكيان اثنان، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات".

وتابع: "بعض الجثث يصعب الوصول إليها، لكن يمكنهم إعادة البعض الآخر الآن، ولسبب ما لا يفعلون ذلك".
ومضى قائلا: "ربما للأمر علاقة بعملية نزع سلاحهم، ولكن عندما قلت إن كلا الطرفين سيعاملان بإنصاف، فإن ذلك ينطبق فقط إذا التزموا بتعهداتهم".
واستطرد قائلا: "لنرى ما سيفعلونه خلال الـ 48 ساعة القادمة، أتابع الأمر عن كثب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك