أمن المقاومة الفلسطينية يحذر من علب مموهة متفجرة على شكل مواد غذائية



أصدر أمن المقاومة الفلسطينية عبر منصة "الحارس"، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا دعا فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر.

جاء ذلك عقب رصد علب معدنية مموهة تشبه علب الأغذية المحفوظة، يُشتبه في احتوائها على مواد متفجرة أو فخاخ معدّة للانفجار فور فتحها.

وقال بيان لأمن المقاومة، إنّ المعطيات الميدانية تشير إلى أن هذه العلب صُممت لتبدو كمعلبات لحمة أو مواد تموينية تُفتح بواسطة مفتاح معدني مثبت في الغطاء، ما يجعلها أشبه بقنابل مموهة شديدة الخطورة، يُرجَّح أن تكون من مخلفات الاحتلال أو أدوات تمويه وُضعت عمدًا في مناطق المواجهة لاستهداف المدنيين.

وحذّر البيان من الاقتراب أو لمس أي جسم مشبوه أو محاولة فتحه، مؤكدًا ضرورة إخلاء المكان فورًا وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل معه بشكل آمن، كما شدّد على منع التصوير أو العبث بالموقع بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن اليقظة والحذر مسئولية وطنية، وأن التعامل الواعي مع الأجسام المشبوهة يسهم في حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث مأساوية.