مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 300 جراء زلزال عنيف جنوب باكستان

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لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء زلزال عنيف بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب أجزاء من بلوشستان جنوب باكستان صباح اليوم الخميس.

وأفاد مسؤولون من إدارة الكوارث في البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، بأن معظم الوفيات والإصابات وقعت في منطقة هارناي الشمالية الشرقية النائية.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد أن مركز الزلزال كان بالقرب من هارناي على عمق حوالي 15 كيلومترًا.

وأضافت إدارة الكوارث في باكستان إرسال فرق الإنقاذ من كويتا وبيشين وزيارات إلى هارناي، مع الإبلاغ عن نقص في سيارات الإسعاف والأدوية.

وأكد رئيس وزراء بلوشستان جام كمال، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه سيتم تقديم جميع المساعدات اللازمة لمنطقة هارناي المنكوبة، مضيفا أن تم حشد الفرق الطبية والإدارية المحلية وإدارة الكوارث.

وأعلنت العلاقات العامة بين الخدمات العسكرية الباكستانية وصول قوات إلى هارناي للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة، مع إرسال المواد الغذائية اللازمة للأشخاص المتضررين في المنطقة.

وأضاف الجناح الإعلامي للجيش أن أطباء الجيش والمسعفين، إلى جانب الأدوية والمعدات اللازمة، يساعدون الإدارة المدنية أيضًا.

وأفاد بأن القوات أجلت ما لا يقل عن تسعة إصابات خطيرة إلى كويتا عبر مروحيات طيران الجيش.

جدير بالذكر أن باكستان تقع على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، لذلك هي معرضة للزلازل.