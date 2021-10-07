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أسعار النفط تواصل التراجع بضغط من ارتفاع المخزونات الأمريكية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 3:16 م

واصلت أسعار النفط التراجع، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 1% إلى 80.28 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 83 دولارا للبرميل يوم أمس. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 76.25 دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بـ2.35 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض بـ418 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.26 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، وفي المقابل انخفضت مخزونات نواتج التقطير بـ396 ألف برميل في الأسبوع.

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