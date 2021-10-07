 توقف حركة النقل الجوي في جزيرة لا بالما الإسبانية بسبب الرماد البركاني - بوابة الشروق
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توقف حركة النقل الجوي في جزيرة لا بالما الإسبانية بسبب الرماد البركاني

بركان
بركان
مدريد (د ب ا)
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:31 م
توقفت حركة النقل الجوي في جزيرة لا بالما الإسبانية لفترة غير محددة بسبب الرماد البركاني.

وقالت الشركة المشغلة اينا للمطار اليوم الخميس إنه تم تعليق خدماته.

وكانت شركتا بينتر و كاناري فلاي الجويتين قد أعلنتا أمس الأربعاء عدم تسيير رحلات جوية للجزيرة.

وهذا يجعل المنفذ الوحيد للمسافرين للدخول أو الخروج من الجزيرة هو الطريق البحري. وتستغرق الرحلة بالعبارات أربع ساعات لجزيرة تينيريفي المجاورة، التي مازالت الحركة الجوية منتظمة بها.

وطالبت السلطات المواطنين بالقرب من البركان بالبقاء في المنازل إذا أمكن بسبب تساقط الرماد البركاني، وارتداء كمامات من طراز اف اف بي 2 ونظارات واقية لدى الخروج.

وكان البركان في جنوب جزيرة لا بالما، غير المعروف لدى السائحين مقارنة بغيره في جزر كاناري الأخرى قبالة الساحل الغربي لإفريقيا مثل تينيريفي وجران كاناريا، قد ثار في 19 سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 50 عاما.

ولم يتمكن خبراء البراكين من تحديد إلى متى سوف يظل البركان نشطا.

ومنذ بدء ثوران البركان، دمرت الحمم البركانية أكثر من ألف مبنى وتسببت في إحداث دمار واسع لقطاع الزراعة والبنية التحتية للجزيرة.

وقد اضطر أكثر من 6000 مواطن لمغادرة منازلهم.

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