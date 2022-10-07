الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأعرب الرئيس السيسي، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والتي تدعو إلى استحضار القيم والمبادئ السامية التي جاء بها رسولنا الكريم وتحثنا على نهج الوسطية والاعتدال، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وأن تكون المناسبة العطرة فرصة للاقتداء بالسيرة النبوية الشريفة وإلى التمسك بتعاليمها النبيلة لضمان مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية.



كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وخالص الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة ولأمتنا الإسلامية المزيد من السلام والتقدم والرخاء".



وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.