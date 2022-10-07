مصرع شخص وابنه في حادث انقلاب سيارة بالصف

لقي شخص ونجله مصرعهما، إثر حادث سقوط سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف في الجيزة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي بمدخل عزبة بسيوني في الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة بيجو، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص ونجله، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.