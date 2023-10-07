ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بالهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان "للوقوف مع إسرائيل بحزم دعما لمعركتها العادلة والأخلاقية في مواجهة عدو بغيض".



وكتب هرتسوج عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى اليوم السبت: "رأينا اليوم الوجه الحقيقي لحماس. (إنها) جيش إرهابي هدفه الوحيد هو قتل الرجال والنساء والأطفال بدم بارد".



وأضاف: "ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات للقضاء على هذا الحظر الواضح والداهم على مواطنينا تماما".



وأطلقت حماس، التي تحكم قطاع غزة وتصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارها منظمة إرهابية، هجوما واسع النطاق ضد إسرائيل فى ساعة ميكرة من صباح اليوم السبت.



وإلى جانب الهجمات بعدة آلاف من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، توغل مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا في هجوم مفاجئ، وفقا للجيش. ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حماس احتجزت رهائن من المدنيين والجنود الإسرائيليين في غزة.



وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب. واستهدفت عشرات المقاتلات الإسرائيلية مواقع عسكرية في قطاع غزة.



ولقي 100 شخص على الأقل حتفهم في إسرائيل، ونحو 200 في غزة في هجمات اليوم حتى الآن.