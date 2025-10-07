خليل الحية: وفد حماس في شرم الشيخ للتفاوض على إنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

قال خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، إن وفد الحركة وصل إلى مدينة شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسئولة وجادة"، حاملاً معه هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني، وما تكبده من شهداء ودمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ عامين، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الحية، في مقابلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن وفد حماس جاء مدفوعًا بأهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار والحرية وإقامة الدولة المستقلة وتقرير المصير، مشيدًا بالجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف الحرب، وبالدور الذي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم به في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الوفد جاء إلى شرم الشيخ بهدف واضح يتمثل في إنهاء الحرب، وضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى، يتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء أحياء أو جثامين، مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار ما طرحته خطة ترامب.

وأعرب الحية عن أسفه لاستمرار القصف والدمار وقطع المساعدات الإنسانية، خصوصًا في شمال القطاع، رغم إعلان الحركة موافقتها واستعدادها للتجاوب مع رؤية ترامب لإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى.

وذكر رئيس وفد حماس المفاوض، أن الحركة "مستعدة بكل مسئولية وإيجابية" للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، في ظل ضمانات من الدول الراعية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تضمن وقف العمليات العسكرية وعدم تجددها، مؤكدًا تمسك الحركة بموقفها الإيجابي والمسئول.