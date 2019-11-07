 مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة خاملة بالخطأ في محافظة آوموري اليابانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة خاملة بالخطأ في محافظة آوموري اليابانية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:14 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:14 ص

أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز (إف - 16)، بطريق الخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة (آوموري) الواقعة شمالي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء سقوط القنبلة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها أبلغت الحكومات المحلية عقب تلقيها عدة تقارير عن وقوع الحادث من قبل القوات الأمريكية في اليابان.. مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة من طراز (إف - 16) متمركزة في قاعدة (ميساوا) الجوية الأمريكية أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة.. لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق، من أجل الوقوف على أسباب الحادث وتم إبلاغ الحكومة اليابانية وفقا لكافة الاتفاقيات.

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