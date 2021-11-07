 ليبيا.. المجلس الرئاسي يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ويحيلها للتحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا.. المجلس الرئاسي يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ويحيلها للتحقيق

وكالات
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 1:51 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 1:51 ص

قرر المجلس الرئاسي الليبي إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي "نجلاء المنقوش" عن العمل وإحالتها للتحقيق.

ونص القرار الذي أصدره المجلس اليوم السبت، على إيقاف وزيرة الخارجية والتحقيق معها فيما نسب اليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى منعها من السفر خارج البلاد احتياطيا لحين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج اعمالها من المجلس الرئاسي.

ودعا المجلس الرئاسي إلى تشكيل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي " عبدالله اللافي " وعضوية كل من " عادل محمد سلطان " و " احمد جمعة عقوب "، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

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