الكرملين: لا نستبعد أن يجرى اتصال بين بوتين وترامب قبيل تنصيبه رئيسا لأمريكا

أعلن الكرملين اليوم الخميس، أنه لا يستبعد أن يجري اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبيل تنصيبه للولايات المتحدة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لشبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد مزاعم وسائل إعلام غربية بأن "الرئيس فلاديمير بوتين هنأ دونالد ترامب "عبر معارفه" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بيسكوف في تعليق لقناة RTVI : "(معلومات) غير موثوقة".

وتمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، ليضمن بذلك عودته مجددا إلى البيت الأبيض، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.