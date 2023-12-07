مصدر بالتموين: نيابة أمن الدولة طلبت تحريات تكميلية عن نشاط مستشار الوزير

مواطنون يطالبون بمحاسبة «المصيلحي» بعد وقوع ثاني قضية فساد فى عهده.

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن نيابة أمن الدولة العليا طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاط مستشار الوزير الإجرامى بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.