مصدر بالتموين: نيابة أمن الدولة طلبت تحريات تكميلية عن نشاط مستشار الوزير

مواطنون يطالبون بمحاسبة «المصيلحي» بعد وقوع ثاني قضية فساد فى عهده.
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن نيابة أمن الدولة العليا طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاط مستشار الوزير الإجرامى بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.
جاء ذلك عقب إثارة خبر القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين، بعد ثبوت تورطهم فى أعمال فساد داخل الوزارة، غضبًا واسعًا بين عدد كبير من المواطنين وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين بمحاسبة وزير التموين على المصيلحى، بعد وقوع ثانى قضية فساد فى عهده.
وتعد هذه القضية هى ثانى قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية فى الوزارة ذاتها فى عهد المصيلحى، ففى عام 2019، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة التموين»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن مستشار وزير التموين المتهم الأول بالقضية، يُدعى «أحمد.م»، وتولى منصبه منذ 7 سنوات إذ انتدبه الوزير فى 19 يناير من العام 2017 بغرض تحسين الخدمات للمواطنين فكان ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع فى الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.