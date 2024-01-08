زيلينسكي يعول على مساعدات إضافية لتعزيز الدفاعات الجوية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور مساء اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لن تترك هجمات روسيا الشديدة الأخيرة ضدها بدون رد.

وأضاف: "يجب على الإرهابي أن يدفع ثمن الأضرار الناجمة عن الإرهاب بشكل أكبر، وروسيا ستدفع"، بحسب وصفه.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 45 آخرون اليوم الإثنين، في مناطق خاركيف وزابوريجا وخميلنيتسكي، وكذلك في منطقة كريفي ريه مسقط رأس زيلينسكي.

وقال زيلينسكي، إنه بالإضافة إلى ذلك، ستركز المفاوضات مع الشركاء الدوليين في الأسابيع المقبلة على تعزيز سلاح الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف: "سيتم اتخاذ العديد من الخطوات وأنا على ثقة من قدرتنا على تعزيز دولتنا ونظام دفاعنا الجوي وعملنا مع الشركاء على الطائرات المسيرة".

وقصفت روسيا أوكرانيا صباح اليوم الإثنين، بعشرات الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.

ولكن عددا قليلا من بين نحو 60 صاروخا تم إطلاقها تم اعتراضها ويرجع ذلك أساسا إلى سقوط الصواريخ في أجزاء كثيرة من البلاد لا تتمتع بحماية مشددة مثل العاصمة كييف التي لديها أنظمة دفاع جوي جاءت من الغرب.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا استخدمت 59 صاروخ كروز ومسيرة في هجومها الجوي على أوكرانيا اليوم الإثنين.

وأضاف زالوجني، أن البنية التحتية المدنية والأهداف الصناعية والعسكرية تعرضت للهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه كان هناك هجوم مشترك على أهداف عسكرية وصناعية في أوكرانيا.

وهذا هو ثالث قصف عنيف من نوعه خلال أكثر من أسبوع.

وفي هذه الفترة، كانت الأهداف في شرق وجنوب أوكرانيا وهي المناطق الأقل حماية من الدفاعات الجوية من العاصمة كييف.