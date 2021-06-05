أمريكا تجدد دعمها لأوكرانيا وإدانة الهجمات الروسية

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جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر لأوكرانيا وإدانة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد معدلات الوفيات بين المدنيين.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وناقش الجانبان، بحسب البيان: "الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وجدد بلينكن: "تضامن الولايات المتحدة الثابت مع الشعب الأوكراني الشجاع في مقاومة الهجمات الروسية المتعمدة وغير المبررة".