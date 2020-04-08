حالات الوفاة جراء كورونا بفرنسا تزيد على 10 آلاف حالة

أعلن مدير الصحة العامة الفرنسى جيروم سالومون، أمس الثلاثاء، أن فرنسا سجلت 10328 حالة وفاة لأشخاص يعانون من مرض كوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال سالومون في إفادة يومية إن البلاد سجلت 7091 حالة وفاة في المستشفيات و 3237 حالة وفاة في دور رعاية المسنين ومؤسسات مماثلة جراء كوفيد- 19.

وارتفعت أعداد حالات الوفاة بصورة حادة منذ أن بدأت السلطات في جمع البيانات المنتظمة من منازل كبار السن. ورغم ذلك، وصلت الزيادة في الوفيات في المستشفيات إلى 597 حالة خلال 24 ساعة، في مستوى مشابه للزيادة التي تم تسجيلها أول أمس الاثنين.

وأوضح سالومون أن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، لكن كانت هناك علامات على تباطؤ وتيرته، حيث لم تكن هناك حاجة سوى لـ 59 مكانا جديدا في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت عمدة باريس آن هيدالجو ورئيس الشرطة العاصمة ديدييه لالمان في بيان مشترك حظر التمرينات البدنية في الأماكن المكشوفة بين الساعة 10 صباحا والساعة 7 مساء (0800-1700 بتوقيت جرينتش).

وشددت الحكومة بالفعل القواعد على ممارسة الرياضة لتقصرها على ساعة واحدة بحد أقصى، مرة واحدة في اليوم، وعلى بعد كيلومتر واحد من المنزل.