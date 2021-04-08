 التجارة تفرض رسوم إغراقية على عيدان حديد مستوردة تستخدم في تقوية الخرسانة - بوابة الشروق
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التجارة تفرض رسوم إغراقية على عيدان حديد مستوردة تستخدم في تقوية الخرسانة

نيفين جامع
نيفين جامع
محمد نابليون
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:28 م

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، القرار رقم 160 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ
أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا.

ونص القرار على ألا تقل تلك الرسوم عن ١٣٥ دولارا للطن بالنسبة للعيدان المستوردة من شركة Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd Tianjin، بجمهورية الصين
الشعبية، أما الشركات الأخرى فلا يقل الرسم عن ١٨٨ دولارا للطن.

ونص القرار على ألا تقل الرسوم عن ٩٢ دولارا للطن بالنسبة للعيدان المستوردة من شركة Maklada SA- Maklada Industries بجمهورية تونس، أما الشركات الأخر لا يقل الرسم عن ١٤٥ دولارا للطن.

وبالنسبة للواردات من تركيا، نص القرار على ألا يقل الرسم على واردات عيدان شركة Güney Çelik ve Hasir ve Demir Mamulleri Sanayi Ticaret A. Ş عن ٨٦ دولارا للطن، ولا يقل عن ١١٤ دولارا للطن بالنسبة للواردات من الشركات التركية الأخرى.


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