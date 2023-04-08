قالت الفنانة إلهام وجدي، التي جسدت شخصية مدربة الكيك بوكس "لي لي" في مسلسل "كشف مستعجل": أعمل بجانب اثنين من نجوم الكوميديا هما مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، وتعلمت منهما كثيرا واستفدت من خبرتهما في تقديم الكوميديا، خاصة أنها أول تجاربي في هذا الاتجاه، ولذلك اركز جدا معهما واستوعب كل تفصيلة صغيرة.

أكدت "وجدي" في تصريحات صحفية، أنها بذلت مجهود كبير جدا في الاستعداد لشخصية "لي لي"، وقالت عن مشاهد الأكشن التي قدمتها: "الأكشن صعب جدا وحصلت على تدريبات قاسية من أجل تقديم الشخصية بشكلها واسلوبها الذي ظهر للجمهور، والحمدلله ردود الفعل كانت إيجابية جدا، وأشعر أن الأكشن سيكون خطوتي القادمة".

وعن المشاهد التي جمعتها بمحمد عبد الرحمن الذي يقدم شخصية زوجها "سهام عز الرجال"، قالت إلهام وجدي: كانت صعبة جدا، خاصة مشهد غرفة النوم الذي جمعهما في الحلقة الثالثة من المسلسل،

وتابعت: "عادة يعتمد صناع الدراما على الافيهات والايحاءات في مثل هذه المشاهد، وهو ما تجنبناه تماما لأن المنتج كريم أبوذكري دائما يضع كود أخلاقي في أعماله التي تدخل البيوت، ولذلك اعتمدت في هذا المشهد تحديدا وما شابهه من مشاهد على أنني لم أمثل ولكني اعتبرت نفسي متزوجة من شخص خفيف الظل، وقدمنا المشهد في هذا الاطار، فلم يحتوي المشهد على لفظ أو إيحاء أو إسفاف بشكل عام، وإنما خرج بشكل كوميدي جدا".

عن عرض العمل تليفزيونيا في النصف الثاني من شهر رمضان قالت إلهام: "نحن نقدم العمل للجمهور وما يهمني فقط أن يترك المسلسل بصمة حقيقية ويرضي الأغلبية من الجمهور الذي يشاهده سواء عبر منصة أو في التليفزيون".