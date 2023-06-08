 الفلبين: رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث بسبب بركان «مايون» - بوابة الشروق
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الفلبين: رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث بسبب بركان «مايون»

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 1:14 م

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الخميس، رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث، في ظل توقعات بثوران بركان "مايون" في غضون أيام أو أسابيع.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات أمرت المواطنين المقيمين في دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات من فوهة بركان "مايون" بمغادرة المنطقة، والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا بسبب خطر الانبعاثات البركانية وتدفقات الحمم البركانية والانهيارات الصخرية والمخاطر الأخرى.

وحث المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل سلطات الطيران المدني على نصح الطيارين بتجنب الطيران بالقرب من قمة البركان نظرا إلى أن الرماد الناتج عن أي ثوران مفاجئ يمكن أن يشكل خطرا على الطائرات.


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