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ارتفع عدد الشهداء إلى 36 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وباحثون عن الطعام، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح الأحد.

يأتي ذلك ثالث أيام عيد الأضحى، وهو العيد الرابع الذي يحل على غزة وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 أكتوبر 2023، وفق وكالة الأناضول.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل، وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في محافظات شمال ووسط وجنوب القطاع.

ففي أحدث هجوم، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب آخرين، إثر استهداف بطائرة استطلاع لتجمع مواطنين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي بلدة جباليا، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، في قصف نفذته طائرات مسيرة وحربية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة من البلدة ومخيمها.

كما قصفت الطائرات الحربية مدرستي "النقب" و"الرافعي" في جباليا، اللتين تؤويان آلاف النازحين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب، دون الإبلاغ عن سقوط شهداء.

وفي بيت لاهيا، أصيب مسن وطفلة جراء قصف مدفعي استهدف منطقة العطاطرة.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة.

وقرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية بمحور "نتساريم" وسط القطاع، أفادت المصادر باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، إثر إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على تجمع لمنتظري المساعدات.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلتان، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين.

كما ارتفع عدد ضحايا آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، منذ صباح الأحد، من 10 إلى 13 فلسطينيين في مدينة رفح جراء إطلاق جيش الاحتلال النيران تجاههم.