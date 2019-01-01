فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأحد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

• انعقاد قمة النيجر بمشاركة السيسي

تنعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز النفاذ 30 يونيو الماضي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من خلق الإرادة لدى الحكومات الإفريقية والزعماء الأفارقة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن هذه الاتفاقية تؤدي إلى الاندماج الاقتصادي والتكامل بين دول القارة ومن ثم التنمية، معقبًا: "وهو أدى إلى توالي مصادقات البرلمانات الإفريقية عليها".

• خروج المنتخب من أمم إفريقيا

وودع المنتخب الوطني، بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1.

وبهذا الصدد، أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد لخروج المنتخب المصري من البطولة، قائلًا: «اللي حصل مصيبة وكارثة، ومفيش لحد دلوقتي حد طلع قالنا هنتصرف إزاي وهنقعد كدة لحد إمتى من غير اتحاد».

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، «أنا حاسس كدة إننا بقينا متسابين، ومحدش بيقولنا إحنا فين دلوقتي»، مشيرًا إلى الشائعات المنتشرة منذ الأمس حول المنتخب دون رد من أي مسؤول.

بينما قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، «أقدم الشكر الجزيل والعرفان والفخر لجمهورنا العظيم، جمهور المنتخب الوطني».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «تن»، «دول المصريين الحقيقيين، سواء اللي كانوا في استاد القاهرة، أو اللي كانوا حوالين شاشات التليفزيون وهما بيتابعوا المبارة».

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، «باقي المنتخب فين؟ فين المهاجم بتاعي؟ فين اللي بيباصي عشان صلاح يجيب جول؟».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، «تريزيجيه بيضيع إمبارح، قسما بالله أنا لو مكان تريزيجيه لأجيب جونين، أنا بقول عن نفسي لأني كنت بلعب كورة، اللي ضيعه تريزيجيه أنا مضيعوش».

أما الإعلامي محمود سعد، فقال: «ماتش إمبارح كان حاجة غريبة جدًا، أنا مكنتش فاهم فيه إيه؟».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «باب الخلق» المذاع عبر فضائية "النهار»، «بعد الماتش كان فيه حالة صدمة وذهول وحيرة، وده خلاني فكرت لما عمنا أحمد رامي كتب (مجروح وضامم جناحه على اللي فيه) والناس متضايقة قوي مش عارفين يعملوا إيه في مين، الحاجات بقت كتير قوي الله يكون في عون الناس».

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• مطلب رياضي بإسناد اتحاد الكرة للجيش

علق الكابتن فاروق جعفر، لاعب المنتخب الوطني سابقًا، على خروج مصر من الكان، قائلًا: «البلد قدرت وعملت كل حاجة واتحاد الكرة واللاعبين معملوش أي حاجة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، «أنا شايف إن الجهد كان مبذول من البلد مش من اتحاد الكرة أو اللاعبين»، لافتًا إلى أنه كان قد طالب برحيل مجلس اتحاد الكرة بعد كأس العالم.

وذكر أنه لا بد من إسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لضبط أيقاع الأداء في الاتحاد، والدوري المصري والملاعب، معقبًا: «أنا شايف إن أفضل ما يسيطر على ده العلم والثقافة والانضباط، والانضباط مش هتلاقيه غير في الجيش».

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• متابعات لزيادة أسعار المحروقات

أعلنت وزارة البترول، 5 يوليو الجاري، زيادة أسعار المنتجات البترولية، بواقع 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.

وبهذا الشأن، قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تحديد التسعيرة الجديدة لأجرة نقل الركاب بطريقة مدروسة، بمعرفة المحافظين، معقبًا: "صدر قرار بتحديد تعريفة الركوب لكل خط طبقًا للجنة مشكلة بين أجهزة المرور والأجهزة المعنية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "كل خط متحدد له مسافته والتعريفة بتاعته، والقانون بيلزم السائق إنه يضع خط السير والتعريفة على السيارة، فهي خدمة بتقدم، والقانون بيلزم بالإعلان عن سعرها".

وأوضح أن نسبة الزيادة في التسعيرة تتراوح بين 10-15% بحسب طبيعة كل خط.

بينما أشاد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها، ونجاحها بسبب تفهم ووعي المواطن المصري.

وقال في تصريحات لبرنامج «حديث المساء»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، إنه «على الرغم من صعوبة القرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، إلا أنها جاءت متأخرة للغاية».

وأشار إلى أنه «كان يجب أن تتخذ هذه القرارات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات».

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